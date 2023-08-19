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10:05 (мск), источник: ТАСС

Белорусская теннисистка Соболенко вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

В четвертьфинале спортсменка обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.

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Источник: Reuters

ТАСС, 19 августа. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (штат Огайо, США).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Соболенко, имеющей на турнире второй номер посева. Жабер был присвоен пятый номер посева. В полуфинале белоруска сыграет с Каролиной Муховой из Чехии, в другом матче на этой стадии первая ракетка мира полька Ига Свёнтек встретится с представительницей США Коко Гауфф (7-й номер посева).

Соболенко 25 лет, на счету белоруски 13 титулов WTA. В 2023 году теннисистка выиграла первый турнир Большого шлема в карьере, став победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Жабер 28 лет, она располагается на пятой позиции в рейтинге WTA, на ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Она трижды выходила в финалы турниров Большого шлема — на Уимблдоне (2022, 2023) и Открытом чемпионате США (2022).

Турнир в Цинциннати проводится на покрытии «хард» относится к категории WTA 1 000. Призовой фонд соревнований составляет $2,78 млн. Действующей победительницей соревнований является француженка Каролин Гарсия. Из российских спортсменок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).

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