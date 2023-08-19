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10:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шестнадцатилетняя Мирра Андреева сыграет с 43-летней Уильямс

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева встретится с американкой Винус Уильямс в матче первого круга теннисного турнира в Кливленде (США), призовой фонд которого составляет более 270 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте Женской теннисной-ассоциации (WTA).

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Источник: Reuters

Разница в возрасте между 16-летней Андреевой и 43-летней Уильямс составляет 27 лет. В 2007 году, когда родилась россиянка, американка выиграла свой четвертый титул на Уимблдоне.

Также в первом круге турнира в Кливленде россиянка Анна Блинкова (8-й номер посева) сыграет против китаянки Чжу Линь, Екатерина Александрова (4) встретится с казахстанкой Юлией Путинцевой, а Вероника Кудерметова (3) проведет матч против одной из теннисисток, которые выйдут в основную сетку через квалификацию.

Андреева занимает 67-е место в рейтинге WTA. В апреле на соревнованиях в Мадриде она стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA 1000 с момента их реформы в 2009 году. В июне россиянка дошла до третьего раунда дебютного для себя «Ролан Гаррос», а в июле — до четвертого раунда дебютного Уимблдона. Уильямс является 533-й ракеткой мира, она семь раз выигрывала турниры Большого шлема (5 раз — Уимблдон), всего на ее счету 49 титулов в одиночном разряде.

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