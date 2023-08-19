Шестнадцатилетняя Мирра Андреева сыграет с 43-летней Уильямс

Разница в возрасте между 16-летней Андреевой и 43-летней Уильямс составляет 27 лет. В 2007 году, когда родилась россиянка, американка выиграла свой четвертый титул на Уимблдоне.

Также в первом круге турнира в Кливленде россиянка Анна Блинкова (8-й номер посева) сыграет против китаянки Чжу Линь, Екатерина Александрова (4) встретится с казахстанкой Юлией Путинцевой, а Вероника Кудерметова (3) проведет матч против одной из теннисисток, которые выйдут в основную сетку через квалификацию.

Андреева занимает 67-е место в рейтинге WTA. В апреле на соревнованиях в Мадриде она стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA 1000 с момента их реформы в 2009 году. В июне россиянка дошла до третьего раунда дебютного для себя «Ролан Гаррос», а в июле — до четвертого раунда дебютного Уимблдона. Уильямс является 533-й ракеткой мира, она семь раз выигрывала турниры Большого шлема (5 раз — Уимблдон), всего на ее счету 49 титулов в одиночном разряде.