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16:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джокович сыграл в баскетбол с Рублевым и на русском задал вопрос Кириленко

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович и россиянин Андрей Рублев провели совместную баскетбольную тренировку.

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Видео с занятия серб опубликовал в своих соцсетях и написал: «Несколько бросков в кольцо с Андреем Рублевым этим утром». Также Новак на русском обратился к президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрею Кириленко: «Что ты думаешь о наших навыках?».

Кириленко на этот вопрос в комментариях ничего не ответил. Рублев под этим постом написал: «Мы бесполезны». В конце он добавил смеющиеся смайлики.

Джокович ранее вышел в полуфинал «мастерса» в Цинциннати, где сыграет с немцем Александром Зверевым. Сербский теннисист отобрался на Итоговый турнир ATP-2023, который станет для него 16 в карьере.

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