Джокович сыграл в баскетбол с Рублевым и на русском задал вопрос Кириленко

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239271&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видео с занятия серб опубликовал в своих соцсетях и написал: «Несколько бросков в кольцо с Андреем Рублевым этим утром». Также Новак на русском обратился к президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрею Кириленко: «Что ты думаешь о наших навыках?».

Кириленко на этот вопрос в комментариях ничего не ответил. Рублев под этим постом написал: «Мы бесполезны». В конце он добавил смеющиеся смайлики.