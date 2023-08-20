Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.08
Осасуна
Атлетик
02
Футбол. Зарубежный
19.08
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
19.08
Тулуза
ПСЖ
11
Футбол. Зарубежный
19.08
Дженоа
Фиорентина
14
Футбол. Зарубежный
19.08
Интер
Монца
20
Футбол. Еврокубки
19.08
АЕК
Динамо З
22
Футбол. Зарубежный
19.08
Альмерия
Реал
13
Футбол. Премьер-лига
19.08
Сочи
Ростов
40
Футбол. Зарубежный
19.08
Лион
Монпелье
14
Футбол. Премьер-лига
19.08
Краснодар
Локомотив
11
Футбол. Зарубежный
19.08
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
19.08
Боруссия Д
Кельн
10
Футбол. Зарубежный
19.08
Эмполи
Верона
01
Футбол. Зарубежный
19.08
Фрозиноне
Наполи
13
Футбол. Зарубежный
19.08
Реал Сосьедад
Сельта
11
Футбол. Первая лига
19.08
Волгарь
Енисей
22
Футбол. Премьер-лига
19.08
Балтика
Урал
01
Футбол. Первая лига
19.08
Сокол
Химки
10
Футбол. Зарубежный
19.08
Фулхэм
Брентфорд
03
Футбол. Зарубежный
19.08
Ливерпуль
Борнмут
31
Футбол. Зарубежный
19.08
Лутон Таун
Бернли
Футбол. Зарубежный
19.08
Вулверхэмптон
Брайтон
14
Футбол. Первая лига
19.08
Шинник
Кубань
10
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
Черноморец
Футбол. Зарубежный
19.08
Аугсбург
Боруссия М
44
Футбол. Зарубежный
19.08
Байер
РБ Лейпциг
32
Футбол. Зарубежный
19.08
Хоффенхайм
Фрайбург
12
Футбол. Зарубежный
19.08
Штутгарт
Бохум
50
Футбол. Зарубежный
19.08
Вольфсбург
Хайденхайм
20
Футбол. Премьер-лига
19.08
Динамо
ЦСКА
21
Все события
Фоторепортажи
13Ирине Винер — 75!
13«Зенит» проиграл впервые в сезоне
00:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко вслед за первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек покидает хардовый турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Наверх
Источник: Reuters

В своём матче полуфинала белоруска в трёх сетах проиграла 17-й ракетке мира из Чехии Каролине Муховой. Встреча теннисисток завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 2:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 37 минут. Арина Соболенко по ходу встречи реализовала два брейк-пойнта из шести и допустила десять двойных ошибок. На счету Каролины Муховой — 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 и шесть двойных ошибок. Также на счету каждой из теннисисток по три выполненных эйса.

Каролина Мухова в финале встретится с седьмой ракеткой мира из США Кори Гауфф. Ранее у теннисисток не было личных встреч.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина требует пожизненной дисквалификации саблистки Смирновой
«Ведёт себя как быдло». Дзюбу раскритиковали за общение с журналистами
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь