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10:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Винус Уильямс снялась с матча против 16-летней россиянки Мирры Андреевой

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Американка Винус Уильямс снялась с теннисного турнира в Кливленде (США), призовой фонд которого составляет более 270 тысяч долларов, сообщается на странице соревнований в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).

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Источник: AP 2023

В первом круге турнира 43-летняя Уильямс должна была сыграть против Мирры Андреевой. Теперь соперницей 16-летней россиянки станет немка Тамара Корпач.

«Мне так жаль, что я не смогу выступить в Кливленде. Я ждала этих матчей, чтобы подготовиться к Открытому чемпионату США. Но, к сожалению, мое колено не дает мне это сделать. Это просто облом. Я расстроена из-за этого, но я собираюсь поработать над собой и попытаться взять себя в руки, чтобы быть на Открытом чемпионате США», — сказала Уильямс.

Андреева занимает 67-е место в рейтинге WTA. В апреле на соревнованиях в Мадриде она стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA 1000 с момента их реформы в 2009 году. В июне россиянка дошла до третьего раунда дебютного для себя «Ролан Гаррос», а в июле — до четвертого раунда дебютного Уимблдона. Уильямс является 407-й ракеткой мира, она семь раз выигрывала турниры Большого шлема (5 раз — Уимблдон), всего на ее счету 49 титулов в одиночном разряде.

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