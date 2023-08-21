Винус Уильямс снялась с матча против 16-летней россиянки Мирры Андреевой

В первом круге турнира 43-летняя Уильямс должна была сыграть против Мирры Андреевой. Теперь соперницей 16-летней россиянки станет немка Тамара Корпач.
«Мне так жаль, что я не смогу выступить в Кливленде. Я ждала этих матчей, чтобы подготовиться к Открытому чемпионату США. Но, к сожалению, мое колено не дает мне это сделать. Это просто облом. Я расстроена из-за этого, но я собираюсь поработать над собой и попытаться взять себя в руки, чтобы быть на Открытом чемпионате США», — сказала Уильямс.
Андреева занимает 67-е место в рейтинге WTA. В апреле на соревнованиях в Мадриде она стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA 1000 с момента их реформы в 2009 году. В июне россиянка дошла до третьего раунда дебютного для себя «Ролан Гаррос», а в июле — до четвертого раунда дебютного Уимблдона. Уильямс является 407-й ракеткой мира, она семь раз выигрывала турниры Большого шлема (5 раз — Уимблдон), всего на ее счету 49 титулов в одиночном разряде.