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10:36 (мск), источник: ТАСС

Джокович выиграл турнир в США и вышел на третье место по количеству титулов ATP

Серб выиграл 95-й турнир ATP в карьере.

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Источник: Reuters

ТАСС, 21 августа. Серб Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) в пользу Джоковича, посеянного на турнире под вторым номером. Алькарас имел первый номер посева. Матч продолжался 3 часа 49 минут 20 секунд и стал самым продолжительным финалом в истории турниров серии «Мастерс».

Серб выиграл 95-й турнир ATP в карьере и вышел на третье место по количеству трофеев, завоеванных в Открытую эру (когда перестало существовать разделение любительского и профессионального тенниса). По этому показателю он обошел Ивана Лендла (Чехословакия, США), выше Джоковича теперь только швейцарец Роджер Федерер (103 титула) и американец Джимми Коннорс (109).

Джокович занимает второе место в мировом рейтинге, он является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, на его счету 23 титула. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). 36-летнему теннисисту принадлежит рекорд по количеству проведенных недель в качестве первой ракетки мира — 389.

Алькарасу 20 лет, он возглавляет рейтинг ATP. На его счету 12 титулов под эгидой организации, 4 из которых — в серии «Мастерс». Испанец является победителем Открытого чемпионата США (2022) и Уимблдона (2023).

Турнир в Цинциннати относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование проводилось на покрытии «хард». Призовой фонд составил $6,6 млн. Из россиян турнир выигрывал Даниил Медведев (2019).

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