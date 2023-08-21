«Отправляюсь в Нью-Йорк». Арина Соболенко опубликовала свежие фото

Напомним, 25-летняя Соболенко (2) дошла до полуфинала турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, где со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 2:6 проиграла финалистке «Ролан Гаррос» — 2023 чешке Каролине Муховой.

Цинциннати стал для Соболенко последним подготовительным турниром перед Открытым чемпионатом США — 2023. Соревнования у женщин пройдут с 28 августа по 9 сентября. В прошлом году на US Open Арина дошла до полуфинала, где со счётом 6:3, 1:6, 4:6 проиграла будущей чемпионке, польке Иге Свёнтек.