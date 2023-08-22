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01:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Андреева победно вернулась на хард! 16-летняя россиянка повесила «баранку» немке в США

Хотя после 6:0 в первом сете, как ни странно, пришлось изрядно поволноваться.

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Источник: AFP 2023

В понедельник, 21 августа, на турнире WTA-250 в Кливленде (США) продолжаются матчи первого круга. В основную сетку попали четверо россиянок, и двое из них ещё вчера провели свои стартовые встречи. Екатерина Александрова, посеянная под четвёртым номером, обыграла малоизвестную румынку Патрисию-Марию Циг, 705-ю ракетку мира (6:1, 6:4). А вот Анна Блинкова (8) ничего не смогла противопоставить китаянке Чжу Линь, находящейся в конце топ-50 мировой классификации, — 0:6, 3:6.

Двум другим россиянкам выпало играть сегодня. Первой из наших соотечественниц на корт вышла 16-летняя Мирра Андреева, финалистка юниорского Australian Open 2023 года. Несмотря на юный возраст, Андреева уже закрепилась во взрослом туре. Выход в ⅛ финала Уимблдона позволил Мирре подняться в топ-70 рейтинга WTA.

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Изначально в первом круге Кливленда российской спортсменке досталась семикратная чемпионка ТБШ Винус Уильямс. Однако 43-летняя американка снялась уже после публикации сетки (из-за тендинита левого колена), и Андреева вместо этого стала готовиться к игре с немкой Тамарой Корпач, лаки-лузером турнира.

28-летняя Корпач, которая в настоящий момент располагается на 77-й строчке в мировом рейтинге, ужасно начала сезон-2023, потерпев девять поражений подряд. Свою первую победу она одержала лишь в апреле, а если учитывать только основные сетки турниров уровня не ниже WTA-250, то и вовсе в июле, в первом круге Уимблдона. Интересно, что сегодняшняя встреча Андреевой с этой теннисисткой была уже не первой, несмотря на то что россиянка проводит первый полноценный взрослый сезон. В финале квалификации Уимблдона Мирра в непростой игре оказалась сильнее Тамары — 7:5, 5:7, 6:2.

Сегодняшний матч стал для Андреевой особенным ещё и по той причине, что это была её всего вторая игра на харде, если опять-таки учитывать только турниры от WTA-250 и выше. Именно на этом покрытии Мирра дебютировала в туре. В прошлом году в Монастире (Тунис) она проиграла Анастасии Потаповой — 3:6, 7:6 (7:4), 3:6.

МИРРА АНДРЕЕВА ИГРАЕТ НА УИМБЛДОНЕ — 2023 | Источник: Reuters

Корпач уже в самом начале матча преподнесла подарок Андреевой. Немка в концовке первого гейма сделала две двойные ошибки подряд, и россиянке удался брейк под ноль. Затем Мирра взяла свою подачу и повела 2:0. Вообще в первом сете Андреева делала с соперницей всё, что хотела, — та оказалась не в состоянии навязать борьбу ни на своей подаче, ни тем более на приёме. Мирра отдала лишь считаное количество розыгрышей (шесть, если быть точным) и оформила «баранку». Первая партия вышла невероятно короткой: всего 20 минут!

Потерпев разгромное поражение в первом сете, Корпач на какое-то время покинула корт. Пауза явно пошла на пользу немке, и первый гейм, на своей подаче, она взяла под ноль. Вторая партия поначалу шла в более привычном ключе: обе теннисистки забирали свои подачи. В пятом гейме Андреева на приёме добралась до «ровно», но соперница и тут не дрогнула. А в следующем гейме Мирра впервые в матче допустила двойную ошибку, после чего у Тамары оказался тройной брейк-пойнт, который она и реализовала со второй попытки — 4:2. Россиянка могла отыграться, но упустила брейк-пойнт в седьмом гейме. При счёте 5:3 Корпач, подавая на сет, ушла с 0:30 и использовала первый же сетбол — 6:3 за 51 минуту.

Третий сет Андреева, которая перед стартом партии уходила с корта, начала так, как хотелось ей и её болельщикам, под ноль взяв свою подачу. В четвёртом гейме россиянка заполучила брейк-пойнт, но упустила его — 2:2. А вот в шестом гейме добилась-таки брейка — и лишь затем, чтобы тут же под ноль отдать свою подачу. После этого Корпач на подаче сравняла счёт — 4:4.

Следом немка оформила второй брейк, но подать на матч не смогла, допустив несколько ошибок после 30:15. Так Мирра ответила своим брейком и восстановила равновесие: 5:5. В итоге эта валидольная игра закончилась в пользу Андреевой. Проведя несколько красивых и успешных розыгрышей в 11-м гейме, россиянка затем дожала соперницу на приёме, реализовав четвёртый (!) матчбол — 6:0, 3:6, 7:5 за 2 часа 17 минут.

Вот так Андреева одержала уже вторую победу над Корпач. Во втором круге она сыграет с победительницей американского дерби Слоан Стивенс (9) — Лорен Дэвис. А глубокой ночью 22 августа мск свой матч первого раунда проведёт Вероника Кудерметова (3), которая сразится с полуфиналисткой «Ролан Гаррос» 2020 года Надией Подороской из Аргентины.

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