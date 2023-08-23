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23 августа, источник: БЕЛТА

Александра Саснович не вышла в ¼ финала теннисного турнира в Кливленде

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (68-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в американском Кливленде с призовым фондом $271 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В сегодняшнем матче второго раунда белоруска уступила в двух партиях российской теннисистке Екатерине Александровой (22) — 6:7 (2:7), 3:6. Следующей соперницей россиянки будет китаянка Синьюй Ван (56). В 1/16 финала Саснович одолела в трехсетовом поединке американскую теннисистку Эмму Наварро (57) — 3:6, 6:4, 7:5.

В первом круге парного разряда Александра Саснович и Екатерина Александрова переиграли американский дуэт Джейми Лоб / Далайна Хьюитт — 4:6, 6:3, 14:12. Теперь в борьбе за выход в полуфинал белоруска и россиянка встретятся с австралийско-американской парой Эллен Перес / Николь Мелихар-Мартинес.

Соревнования в Кливленде завершатся 26 августа.

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