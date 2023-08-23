Александра Саснович не вышла в ¼ финала теннисного турнира в Кливленде

В сегодняшнем матче второго раунда белоруска уступила в двух партиях российской теннисистке Екатерине Александровой (22) — 6:7 (2:7), 3:6. Следующей соперницей россиянки будет китаянка Синьюй Ван (56). В 1/16 финала Саснович одолела в трехсетовом поединке американскую теннисистку Эмму Наварро (57) — 3:6, 6:4, 7:5.

В первом круге парного разряда Александра Саснович и Екатерина Александрова переиграли американский дуэт Джейми Лоб / Далайна Хьюитт — 4:6, 6:3, 14:12. Теперь в борьбе за выход в полуфинал белоруска и россиянка встретятся с австралийско-американской парой Эллен Перес / Николь Мелихар-Мартинес.