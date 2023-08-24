Мирра Андреева на грани вылета в Кливленде. Пока ее спас дождь

WTA 250 Кливленд. ⅛ финала

Слоун Стивенс (США, 9) — Мирра Андреева (Россия) — 6:3, 3:0, матч прерван.

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 6:1.

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 7:6 (7:2), 6:3.



US Open. Квалификация. Первый раунд

Эрика Андреева (Россия) — Сара Эррани (Италия, 16) — 6:4, 6:0.

Марина Мельникова (Россия) — Астра Шарма (Австралия) — 4:6, 7:6 (3), 6:1.

Диана Шнайдер (Россия) — Хэйли Баптист (США) — 6:3, 6:4.

Вера Звонарева (Россия) — Джейми Фурлис (Австралия) — 6:3, 6:0.

Татьяна Прозорова (Россия) — Юлия Готовко (Белоруссия) — 6:3, 1:6, 6:0.

Валерия Савиных (Россия) — Кароль Монне (Франция) — 6:3, 6:3.

Тамара Зиданшек (Словения, 19) — Марина Макарова (Россия) — 6:1, 6:1.

Эльвина Калиева (США) — Мария Тимофеева (Россия) — 7:6, 7:5.

Россияне (в основном женского пола) продолжают выступать на американских кортах в преддверии последнего турнира «Большого шлема» US Open, который стартует 28 августа в Нью-Йорке. Одни готовятся через турниры более низких категорий, другие уже начали путь по сетке в квалификации. Среди результатов есть и неожиданные.

Андреева не сдюжила

Главным матчем вечера и ночи стала встреча в ⅛ финала турнира категории 250 в Кливленде Мирры Андреевой и победительницы US Open-2017 Слоун Стивенс. Сейчас Слоун опустилась в рейтинге до четвертого десятка, но статус этой теннисистки не оспаривается.

Американка начала очень агрессивно — первый же гейм взяла под ноль, проведя несколько атак. Интересно, что жребий выиграла Мирра и выбрала принимать — возможно, первое же решение на корте, доигровое, оказалось неверным. Дебют вынудил Андрееву также раскручивать темп — и она сразу занервничала, отдав следующий гейм двойной ошибкой.

На адаптацию Мирре потребовалось три гейма — с четвертого она начала вспоминать свою технику, удался очень красивый и неожиданный укороченный в линию. При счете 3:1 россиянка уже вплотную подобралась к брейк-поинту, но Слоун чудом зацепила линию в долгой перестрелке по углам.

Вообще пока Андреева входила в игру, Стивенс тоже показала уверенность и класс, не позволив сопернице поймать кураж. Слоун не владела большим преимуществом, но выиграла несколько ключевых мячей, до которых добежала или которыми точно попала по линии. Отдельной проблемой стал сильный ветер, что мешало 16-летней россиянке даже подбросить мяч для подачи. Фактор подачи перестал играть важную роль. Всех этих факторов оказалось достаточно для 6:3. Хотя женский теннис — это всегда детали и мелочи. При счете 5:3 Мирра была в шаге от того, чтобы отыграть брейк, и уже била с хафкорта наверняка. Каким-то чудом американка успела подставить ракетку, да так удачно, что Мирра не среагировала.

Ей постоянно не хватало чуть-чуть. Или не добегала до мяча перед своим ударом, или мало заставляла двигаться соперницу по корту, сама выдавая спринт за спринтом. А иногда моральной устойчивости. В 16 лет вроде бы проще переносить дизморал, он перекрывается юношеским максимализмом и азартом, но, проиграв первый сет, во втором Мирра два гейма вообще не могла набрать очков. А при счете 3:0, завидев тучи, судья объявил, что всем присутствующим пора паковать вещи и бежать под крышу. И действительно через пару минут пошел ливень.

Звонарева подает пример

Матч был прерван и будет доигрываться в четверг. Шансы отыграться у Мирры в принципе есть. История тенниса знала и не такие подвиги. Однако, объективно говоря, выкарабкаться будет крайне тяжело. И главное — непонятно, зачем убиваться за четыре дня до дебюта в основной сетке US Open. Жеребьевка главных турниров американского «Большого шлема» состоится уже сегодня, и Андреева сможет готовиться к конкретной сопернице (конечно, если ей не попадется квалифаер).

Пока что на американских кортах наша 16-летняя звезда не впечатляет. Однако начало положено, и, вполне вероятно, что в Нью-Йорке игра пойдет повеселее. В других матчах в Кливленде россиянки выступили разнонаправленно. Екатерина Александрова встретила упорное сопротивление в игре со своей партнершей в парном разряде с белоруской Александрой Саснович, но выиграла 7:6, 6:3.

А вот Вероника Кудерметова продолжает свою провальную серию в США — после странного поражения от Винус Уильямс она вылетела в ⅛ финала от 48-й ракетки мира испанки Соррибес Тормо, которая не сделала за матч ни одного эйса, допустив шесть двойных ошибок. Вероника в преддверии US Open не готова ментально, да и технически допускает очень много брака. А после них только разводит руками и качает головой.

Параллельно в квалификации US Open наши девушки выступают весьма успешно. Старшая сестра Мирры Эрика прошла именитую итальянку Эррани, Вера Звонарева, которой через две недели 39, обыграла такую же специалистку по парам Джейми Фурлис. Мощная и молодая Диана Шнайдер без особых сюрпризов справилась с американкой Баптист. Единственный мужчина, представляющий Россию в отборочных раундах Открытого чемпионата США, Иван Гахов вылетел в первом же матче.