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24 августа, источник: БЕЛТА

Белорусские теннисисты проиграли в квалификации US Open

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (784-й номер мирового рейтинга) проиграл в квалификации последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

На старте мужского одиночного разряда белорус уступил в трехсетовом поединке японскому теннисисту Синтаро Мочизуки (202) — 6:4, 6:7 (8:10), 1:6.

В первом круге женских состязаний Ольга Говорцова проиграла американке Валери Глозман (922) — 6:4, 6:7 (5:7), 1:6.

Ранее белорусская теннисистка Ирина Шиманович (162) обыграла румынку Жаклин Кристиан (100) — 6:3, 6:1. Сегодня во втором раунде соперницей белоруски будет российская теннисистка Татьяна Прозорова (229), которая победила еще одну белоруску Юлию Готовко (204) — 6:3, 1:6, 6:0. Чтобы пробиться в основную сетку US Open, теннисистам нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Матчи основного этапа пройдут на открытых хардовых кортах Нью-Йорка с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд US Open-2023 составит рекордную сумму — $65 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3 млн. В прошлом году чемпионами стали испанец Карлос Алькарас и полька Ига Свентек.

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