Белорусские теннисисты проиграли в квалификации US Open

Ранее белорусская теннисистка Ирина Шиманович (162) обыграла румынку Жаклин Кристиан (100) — 6:3, 6:1. Сегодня во втором раунде соперницей белоруски будет российская теннисистка Татьяна Прозорова (229), которая победила еще одну белоруску Юлию Готовко (204) — 6:3, 1:6, 6:0. Чтобы пробиться в основную сетку US Open, теннисистам нужно преодолеть три квалификационных барьера.