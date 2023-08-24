Белорусские теннисисты проиграли в квалификации US Open

На старте мужского одиночного разряда белорус уступил в трехсетовом поединке японскому теннисисту Синтаро Мочизуки (202) — 6:4, 6:7 (8:10), 1:6.
В первом круге женских состязаний Ольга Говорцова проиграла американке Валери Глозман (922) — 6:4, 6:7 (5:7), 1:6.
Ранее белорусская теннисистка Ирина Шиманович (162) обыграла румынку Жаклин Кристиан (100) — 6:3, 6:1. Сегодня во втором раунде соперницей белоруски будет российская теннисистка Татьяна Прозорова (229), которая победила еще одну белоруску Юлию Готовко (204) — 6:3, 1:6, 6:0. Чтобы пробиться в основную сетку US Open, теннисистам нужно преодолеть три квалификационных барьера.
Матчи основного этапа пройдут на открытых хардовых кортах Нью-Йорка с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд US Open-2023 составит рекордную сумму — $65 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3 млн. В прошлом году чемпионами стали испанец Карлос Алькарас и полька Ига Свентек.