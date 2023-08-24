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19:05 (мск), источник: Чемпионат.com

19-летняя Эрика Андреева уверенно вышла в финал квалификации US Open

159-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева вышла в финал квалификационного турнира US Open — 2023.

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Источник: AP 2023

В полуфинале квалификационных соревнований старшая из сестёр Андреевых со счётом 6:4, 6:2 обыграла 178-ю ракетку мира, 17-летнюю представительницу Хорватии Петру Марчинко. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 33 секунды. Андреева пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Марчинко ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в основную сетку US Open Андреева сразится с победительницей матча Селин Наэф (Швейцария) — Кэти Волынец (США, 25).

Квалификационный турнир US Open продлится до 26 августа.

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