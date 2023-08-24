19-летняя Эрика Андреева уверенно вышла в финал квалификации US Open

В полуфинале квалификационных соревнований старшая из сестёр Андреевых со счётом 6:4, 6:2 обыграла 178-ю ракетку мира, 17-летнюю представительницу Хорватии Петру Марчинко. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 33 секунды. Андреева пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Марчинко ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.