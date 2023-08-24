Медведев попал в одну половину к Алькарасу! Итоги жеребьёвки US Open 2023 года

В четверг, 24 августа, состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США. Этот турнир «Большого шлема», проходящий в Нью-Йорке, традиционно является последним мэйджором в сезоне. В мужском одиночном разряде главные надежды России связаны с Даниилом Медведевым, который уже брал здесь титул в 2021 году. В 2022-м Медведев на US Open проиграл в четвёртом круге. Кроме того, Даниил не очень удачно выступил на североамериканских «Мастерсах» в этом году. В Торонто он дошёл до четвертьфинала, а в Цинциннати проиграл в третьем круге. Но статус третьей ракетки мира ко многому обязывает.

Медведев получил третий номер посева, а первые два номера в соответствии с позициями в рейтинге ATP оказались у двукратного чемпиона ТБШ Карлоса Алькараса, являющегося действующим чемпионом турнира, и 23-кратного победителя мэйджоров Новака Джоковича, трижды выигрывавшего US Open в прежние годы. Одна из основных интриг заключалась в том, в какую из половин попадёт Даниил — в верхнюю к Алькарасу или в нижнюю к Джоковичу. В итоге лидер российского тенниса очутился в верхней половине. Это означает, что с Алькарасом он может пересечься в полуфинале, а вот с Джоковичем — уже в финале. Что касается турнирной сетки, то Медведева, если он будет побеждать, могут ожидать такие соперники. В первом круге он сыграет с Аттилой Балажем, во втором раунде сразится с победителем пары Макс Пёрселл — Кристофер О’Коннелл, в третьем его может ожидать Борна Чорич (27), в четвёртом — Алекс де Минор (13), в четвертьфинале — Андрей Рублёв (8) или Карен Хачанов (11), в полуфинале — Алькарас, в финале — Джокович.

Андрей Рублёв, восьмой сеяный, получил такую сетку. В первом круге россиянин сыграет с Эмилем Руусувуори, во втором может выйти либо на ветерана Гаэля Монфиса, либо на квалифаера, в третьем раунде его соперником может стать Уго Умбер (29), в четвёртом — Карен Хачанов (11), в четвертьфинале — Медведев.

Что касается Алькараса, то в первом матче на турнире его оппонентом станет Доминик Кёпфер. Его ожидаемый соперник по третьему кругу — Даниэль Эванс (26), по четвёртому — Кэмерон Норри (16), по четвертьфиналу — Янник Синнер (6), по полуфиналу — Даниил Медведев (3), по финалу — Новак Джокович (2). А примерный путь серба выглядит так: первый круг — Александр Мюллер, третий — Ласло Джере (32), четвёртый — Феликс Оже-Альяссим (15), ¼ — Стефанос Циципас (7), ½ — Хольгер Руне (4), финал — Карлос Алькарас (1).

В женском одиночном разряде россиянок в топ-8 посева нет. Потенциальные четвертьфинальные пары сложились следующим образом:

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Кори Гауфф (США, 6);

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Мария Саккари (Греция, 8);

Каролин Гарсия (Франция, 7) — Джессика Пегула (США, 3);

Онс Жабер (Тунис, 5) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).

Таким образом, чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, имеющая четвёртый номер посева, попала в одну половину к первой ракетке мира Иге Свёнтек и может пересечься с ней в полуфинале. А «нижний» полуфинал, если обойдётся без неожиданностей, должны составить чемпионка Australian Open 2023 года Арина Соболенко и американка Джессика Пегула, третья сеяная.

Среди россиянок наивысший посев у Дарьи Касаткиной (13). В первом круге она сыграет с Алисией Паркс, во втором может сразиться с чемпионкой AO-2020 Софьей Кенин, в третьем — с Донной Векич (21), Паулой Бадосой или Винус Уильямс, в четвёртом — с Соболенко. Людмила Самсонова, 14-я сеяная, получила такую сетку: первый круг — Клэр Лю, третий — Мэдисон Кис (17), четвёртый — Джессика Пегула (3). А Вероника Кудерметова (16) начнёт турнир игрой с Бернардой Перой. В третьем раунде её соперницей может стать чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко, а в четвёртом — Свёнтек. Наконец, 16-летняя Мирра Андреева, впервые попавшая на ТБШ без необходимости проходить квалификацию, в первом круге сыграет с квалифаером, а вот во втором, скорее всего, с Кори Гауфф (6), если та пройдёт квалифаера.