Кого должна победить Арина Соболенко, чтобы выиграть US Open — 2023
На US Open — 2023 прошла жеребьёвка женского розыгрыша в 2023 году.
На US Open — 2023 прошла жеребьёвка женского розыгрыша в 2023 году.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперницами чемпионки Australian Open — 2023, второй ракетки мира, представительницы Беларуси Арины Соболенко.
Потенциальный путь Арины Соболенко к финалу US Open — 2023:
1/64 финала: Марина Заневская (Бельгия, 113-я ракетка мира)
1/32 финала: Анна Блинкова (Россия, 39-я ракетка мира)
1/16 финала: Каролина Плишкова (Чехия, 25-я ракетка мира)
⅛ финала: Дарья Касаткина (Россия, 13-я ракетка мира)
¼ финала: Онс Жабер (Тунис, 5-я ракетка мира)
½ финала: Джессика Пегула (США, третья ракетка мира)
Финал: Ига Свёнтек (Польша, первая ракетка мира).
Отметим, что на прошлом US Open — 2022 Соболенко дошла до полуфинала, где проиграла будущей чемпионке Свёнтек.