Украинка не пожала руку канадской теннисистке. Теперь это допустимое поведение?

Украинская теннисистка Даяна Ястремская устроила скандал во втором круге квалификации Открытого чемпионата США, отказавшись от традиционного послематчевого рукопожатия с канадкой Эжени Бушар. Ястремская взяла у королевы соцсетей реванш (6:1, 4:6, 6:4) за апрельское поражение в первом круге супертурнира в Мадриде, после которого Бушар допустила обидные комментарии. Возможно, эта мелкая стычка не привлекла бы к себе внимания, если бы не постоянные конфликты вокруг Даяны и не сага украинских теннисисток с отказом от рукопожатия с россиянками по политическим причинам. Получается, что теперь украинкам позволено нарушать правила фейр-плей не только в отношении наших девушек, но и вообще всех, кто им не нравится?

Некорректный пост

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В апреле Бушар одержала первую победу в основной сетке мадридского «тысячника» с 2017 года. Шесть лет назад Эжени сенсационно выбила на этом турнире россиянку Марию Шарапову, только что вернувшуюся после дисквалификации за мельдоний. На радостях от нового успеха в матче с Ястремской (6:7, 6:2, 6:2) канадка написала в соцсетях: «Есть что-то особенное в матчах с допингистками в Мадриде». В этом посте содержался намек на то, что Даяна в 2021 году пропустила полсезона из-за допингового расследования. По его итогам украинка была оправдана и вернулась в тур. Поняв спорность своих утверждений, Бушар удалила высказывание о допингистках. Но его успели прочесть все.

Дело в том, что Эжени не просто малоизвестный игрок из третьей сотни рейтинга, а одна из самых раскрученных теннисок планеты. В 2014 году канадка играла в финале Уимблдона и была пятой ракеткой мира. Правда, затем результаты резко пошли на спад, но девушка нашла себя в сексапильных селфи в соцсетях. Сейчас у нее миллионы подписчиков, и по этому показателю Бушар — несомненная чемпионка женского тенниса. В общем, любая ее публикация моментально становится популярной, и удалять неудачный пост в общем-то было бессмысленно. Тем более что рассуждения о допинговом прошлом Ястремской не так уж некорректны. Ведь оправдание украинки — одно из самых нелепых решений в современной истории тенниса.

Даяна в 2019 году чуть не ворвалась в топ-20, но в 2021-м ее заподозрили в использовании запрещенного вещества местеролона и отстранили на полгода, пока шло расследование. В ходе слушаний в CAS адвокаты девушки сумели доказать, что допинг попал в ее организм в результате секса с мужчиной, который принимал лекарства, повышающие потенцию, без ведома своей партнерши. Сомнения в том, что это была реальная причина положительного теста, а не «отмазка», есть до сих пор. Правда, говорят о них редко, поскольку Ястремская почти не мелькает на топ-уровне. Карьеру летом 2021 года она возобновила неудачно — через год вылетела из первой сотни рейтинга и сейчас является 111-й ракеткой мира.

Эжени Бушар | Источник: Reuters

Обвинения вокруг лайков

Послематчевое рукопожатие в теннисе не является частью правил (как в фехтовании), но считается признаком вежливости. Отказ от этой традиции обычно вызван желанием унизить соперника, продемонстрировать ему свое неудовольствие. Такое поведение вызывает негодование болельщиков и сопровождается свистом трибун. Однако с весны 2022 года украинские теннисистки, в том числе и Ястремская, регулярно отказываются жать руку россиянкам и белорускам. WTA даже выпускала по этому поводу заявление, в котором отмечала понимание таких действий, а организаторы турниров в США перед началом матчей выводили на табло сообщение о том, что рукопожатий не планируется.

Однако в заявлении WTA ничего не говорилось о том, что украинки могут безнаказанно хейтить любых соперниц, которые им не нравятся. Бушар не имеет никакого отношения к России. Более того, она в прошлом конфликтовала с нашей звездой Марией Шараповой. Так что акция против Эжени в исполнении Даяны вызвана исключительно дурным характером украинки и ощущением вседозволенности, которое накатило на эту спортсменку. Ведь недавно ей сошла с рук странная кампания против юной россиянки Мирры Андреевой. В конце июля Ястремская была разгромлена 16-летней Миррой на турнире в Швейцарии (0:6, 2:6), после чего начала требовать дисквалификации Андреевой за лайки в соцсетях.

Мирра якобы поставила лайк посту певца Григория Лепса, в котором музыкант поздравил Владимира Путина с днем рождения. Кроме того, юная спортсменка якобы лайкнула пост с пародией на Владимира Зеленского. На этом основании Даяна требовала дисквалифицировать Андрееву за нарушение принципа политической нейтральности. Однако подобного правила в теннисе нет, так что атака на юную звезду ограничилась сотрясанием воздуха. Впрочем, не исключено, что еще все впереди. На US Open украинка поборется за выход в основную сетку с Еленой Габриэлой Рузе из Румынии. А в случае победы может выйти в первом круге… на Мирру. И тогда мы гарантированно увидим новый отказ от рукопожатия и наверняка услышим много интересного. Сейчас ни Эжени, ни Даяна инцидент в квалификации Открытого чемпионата США не прокомментировали.