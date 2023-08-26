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10:17 (мск), источник: Чемпионат.com

19-летняя россиянка Прозорова пробилась в основную сетку US Open — 2023

229-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Татьяна Прозорова пробилась в основную сетку Открытого чемпионата США — 2023.

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Источник: AP 2023

В финале квалификации Прозорова обыграла полуфиналистку «Ролан Гаррос» — 2021, бывшую 22-ю ракетку мира, словенку Тамару Зиданшек.

Напряжённая встреча продлилась 3 часа и 28 минут и завершилась со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 7:6 (10:8) в пользу россиянки.

Прозорова три раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Зиданшек два эйса, 10 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

Первая соперница Прозоровой в основе US Open определится позднее, после распределения квалифаеров по сетке соревнований.

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