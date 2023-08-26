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19:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Арина Соболенко может возглавить рейтинг WTA после US Open

Чемпионка Australian Open — 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко может возглавить рейтинг WTA после хардового турнира категории «Большой шлем».

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Источник: AP 2023

Сейчас между польской теннисисткой Игой Свёнтек и идущей второй Ариной Соболенко 1209 очков разницы — 9955 против 8746. В прошлом году на US Open Соболенко уступила в полуфинале турнира Свёнтек, которая в итоге одержала победу в соревнованиях.

После вычета прошлогодних баллов (780 у Арины и 2000 у Иги) белорусская теннисистка выйдет вперёд на 11 очков — у неё будет 7966, а у польки 7955. Таким образом, рейтинг WTA возглавит спортсменка, которая пройдёт дальше хотя бы на один круг. При равенстве показателей первой ракеткой мира станет Соболенко.

Хардовый турнир категории «Большой шлем» US Open стартует в Нью-Йорке в понедельник, 28 августа.

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