Арина Соболенко может возглавить рейтинг WTA после US Open

Сейчас между польской теннисисткой Игой Свёнтек и идущей второй Ариной Соболенко 1209 очков разницы — 9955 против 8746. В прошлом году на US Open Соболенко уступила в полуфинале турнира Свёнтек, которая в итоге одержала победу в соревнованиях.

После вычета прошлогодних баллов (780 у Арины и 2000 у Иги) белорусская теннисистка выйдет вперёд на 11 очков — у неё будет 7966, а у польки 7955. Таким образом, рейтинг WTA возглавит спортсменка, которая пройдёт дальше хотя бы на один круг. При равенстве показателей первой ракеткой мира станет Соболенко.