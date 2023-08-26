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26 августа, источник: Спорт РИА Новости

Россиянка Звонарева в 38 лет вышла в основную сетку US Open

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла японку Моюку Утидзиму в финале квалификации Открытого чемпионата США и вышла в основную сетку турнира.

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Источник: AP 2023

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянки.

Звонаревой 38 лет, она является 672-й ракеткой мира. В 2010 году россиянка дошла до финала US Open. На турнирах Большого шлема она также доходила до финала на Уимблдоне-2010.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.

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