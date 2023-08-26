Россиянка Звонарева в 38 лет вышла в основную сетку US Open
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла японку Моюку Утидзиму в финале квалификации Открытого чемпионата США и вышла в основную сетку турнира.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла японку Моюку Утидзиму в финале квалификации Открытого чемпионата США и вышла в основную сетку турнира.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу россиянки.
Звонаревой 38 лет, она является 672-й ракеткой мира. В 2010 году россиянка дошла до финала US Open. На турнирах Большого шлема она также доходила до финала на Уимблдоне-2010.
Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.