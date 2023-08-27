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19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Касаткина и Самсонова потеряли по одной позиции в рейтинге WTA

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россиянки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова опустились на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: AP 2023

Касаткина, опустившаяся на 13-е место, продолжает оставаться первой ракеткой России. Самсонова стала 14-й.

Лидерство в рейтинге сохраняет полька Ига Швёнтек, на втором месте идет белоруска Арина Соболенко, на третьем — американка Джессика Пегула.

Рейтинг WTA, версия от 28 августа:

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9955 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;

3 (3). Джессика Пегула (США) — 5945;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5670;

5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4831;

6 (6). Кори Гауфф (США) — 4595;

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 3820;

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3585;

9 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3401;

10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 2995…

14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2560;

15 (14). Людмила Самсонова (Россия) — 2525;

16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2480…

20 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2190…

27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1675…

38 (39). Анна Блинкова (Россия) — 1283…

63 (67). Мирра Андреева (Россия) — 909…

66 (64). Элина Аванесян (Россия) — 901…

72 (78). Камилла Рахимова (Россия) — 846…

84 (85). Диана Шнайдер (Россия) — 772…

89 (87). Анна Калинская (Россия) — 755…

98 (99). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 720.

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