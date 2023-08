Огромные призовые, яркое шоу и спортивные новшества. Как US Open стал главным теннисным турниром мира

Самый большой призовой фонд

В этом году общий куш US Open вырос почти на 8,5 процента по сравнению с предыдущим. Теперь он составляет 65 миллионов долларов. Победители в мужском и женском одиночном разрядах получат по три миллиона долларов до вычета налогов (на US Open в качестве налога теннисисты платят 30 процентов от суммы призовых — прим. «Ленты.ру»), финалисты заработают по 1,5 миллиона, полуфиналисты — по 775 тысяч долларов. Теннисисты, которые выйдут в основную сетку турнира, но вылетят в первом же круге, получат по 81,5 тысячи долларов до уплаты налогов.

Открытый чемпионат США гордится тем, что предлагает лучшим теннисистам мира самые большие призовые в нашем виде спорта. Патрик Гэлбрейт президент USTA

Важный момент — несмотря на рекордный размер общего призового фонда, сумма выплат именно для чемпионов US Open стала меньше по сравнению с допандемийным уровнем. В 2019 году победители, Новак Джокович и Наоми Осака, заработали по 3,85 миллиона долларов против нынешних трех миллионов. По словам организаторов, они намеренно изменили распределение денег — увеличили выплаты вылетающим на ранних стадиях и уменьшили чемпионам. Это еще одно существенное отличие US Open от трех других турниров серии «Большого шлема».

В этом году на US Open будет отмечаться важная дата — 50 лет с момента проведения турнира, на котором впервые в истории тенниса и спорта вообще были выплачены равные призовые мужчинам и женщинам. Эта дата неразрывно связана с легендой американского тенниса — Билли Джин Кинг, в честь которой назван комплекс кортов, где проходит US Open. Накануне турнира 1973 года Кинг, являвшаяся действующей чемпионкой турнира, пригрозила бойкотом из-за несправедливого распределения призовых. В 1972 году за победу она получила десять тысяч долларов, а чемпион мужского одиночного разряда румын Илие Настасе — 25 тысяч. Требование Кинг было услышано организаторами, и уже на US Open 1973 года победители получили одинаковую сумму, по 25 тысяч долларов. Правда, сама Кинг тот турнир выиграть не смогла, вылетев в третьем раунде, но уже через год снова стала лучшей на родных американских кортах.

Билли Джин Кинг на кортах US Open | Источник: AP 2023

На других турнирах серии «Большого шлема» к равным призовым пришли только спустя два десятилетия. Что касается US Open, то 50-летний юбилей равенства выплат для мужчин и женщин будет главным лейтмотивом турнира в этом году. Например, многолетний партнер американского мейджора Tiffany & Co учредила специальные кубки, которые будут вручаться женщинам-спортсменкам, внесшим большой вклад в борьбу за равноправие.

Автором графического оформления US Open впервые за десять лет также стала женщина — иллюстратор из Бразилии Камила Пинейро. Главным элементом оформления является плакат, который во время турнира будет мелькать примерно везде. При создании этой работы Пинейро, по ее собственным словам, вдохновлялась как раз образом Билли Джин Кинг.

Когда я начала изучать фотографии Билли Джин Кинг в 1973 году, я пришла в восторг от ее фигуры. Есть ли что-нибудь круче, чем играть в теннис на турнире серии «Большого шлема» в круглых очках и наряде с воротником 1970-х годов. Она выглядела как рок-звезда в настоящем шоу в самом сердце Нью-Йорка. Я также добавила помаду, предмет, который стал торговой маркой Кинг сегодня. Камила Пинейро автор графического оформления US Open-2023

Официальный постер US Open-2023 | Источник: US Open

Не секрет, что американцы как никто другой умеют совмещать коммерцию и спорт. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что US Open уже много лет является лидером среди турниров серии «Большого шлема» по доходам от спонсоров. При том что их количество у американского мейджора не максимальное. По данным за этот год, лидером по числу спонсорских контрактов является Australian Open — 28 партнеров, у US Open — 23. Но это не мешает американскому турниру зарабатывать больше. Самый крупный контракт с JP Morgan, по нему US Open получает ежегодно не менее 20 миллионов долларов. Вторая строчка у «Ролан Гаррос» и его основного спонсора BNP Paribas — 17,5 миллиона. Сейчас информации в открытом доступе нет, но еще четыре года назад в топ-10 самых дорогих сделок со спонсорами пять позиций занимал US Open.

По доходам от продаж прав на телетрансляции турнир в Нью-Йорке тоже лидирует, причем с отрывом. Это случилось благодаря долгосрочной сделке с кабельным телеканалом ESPN.

$770 миллионов за 11 лет получит US Open от ESPN за права на трансляцию турнира.

Вторую строчку по доходам от телетрансляций среди турниров серии «Большого шлема» занимает Australian Open, мейджор в Мельбурне получает от медиахолдинга Nine 54,9 миллиона долларов в год, US Open зарабатывает на контракте с ESPN 70 миллионов за аналогичный период.

Цены на билеты для посещения главного корта US Open начинаются от 35 долларов на ранних стадиях турнира и превышают 1000 долларов на финалы мужского и женского одиночного разрядов. В прошлом году корты теннисного центра в Нью-Йорке за две недели посетили 776 120 болельщиков, что является рекордом для US Open. Это не лучший показатель среди турниров серии «Большого шлема» в целом. Он принадлежит Australian Open-2023, за которым с трибун наблюдали 839 192 зрителя.

С точки зрения развлечений для любителей тенниса US Open можно назвать лидером среди мейджоров. За неделю до старта основной сетки в Нью-Йорке начинается настоящий фестиваль, в этом году он проходил с 22 по 27 августа. В 2023-м впервые в истории турнира часть активностей прошла на Таймс-сквер — там установили корт, где каждый желающий мог попробовать себя в роли теннисиста. Организаторы также устроили выставочный матч с участием прошлогоднего чемпиона Карлоса Алькараса и популярного колумбийского певца, обладателя премии «Грэмми» Себастьяна Ятра. Он же стал хедлайнером большого музыкального концерта, который прошел за день до старта US Open. Количество точек питания на турнире больше, чем на любом другом «Шлеме», — 32, большая часть из которых — полноценные рестораны. По признанию многих игроков, атмосфера, которая присуща US Open, несравнима ни с одним турниром.

Если вы играете не на одном из центральных кортов, то удачи вам. Все вокруг гудит и движется, отовсюду доносятся запахи гамбургеров и хот-догов. Из-за этого постоянно хочется есть, но важно не отвлекаться и сохранять концентрацию, несмотря на атмосферу всеобщего веселья. Грег Руседски финалист US Open-1997

Самый большой теннисный стадион мира

Самая вместительная арена в мире тенниса тоже у US Open. Это центральный корт турнира, который назван именем Артура Эша — первого и единственного на данный момент темнокожего чемпиона турниров серии «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, в том числе US Open. Построена арена была в 1997 году, стоимость была и остается рекордной для теннисного стадиона — 254 миллиона долларов. Позднее к этой сумме добавилось еще 150 миллионов, когда над ареной возвели крышу. Дело в том, что каждый год с 2008-го по 2012-й мужские финалы переносились с воскресенья на понедельник из-за дождей, что приносило серьезные убытки телекомпании CBS, которая тогда владела правами на трансляцию турнира. Плюс создавало неудобство для зрителей, купивших билеты, — они рассчитывали посмотреть финал в воскресенье, а не в будний день.

Вместимость арены на данный момент составляет без малого 24 тысячи мест и превосходит ближайших конкурентов, центральные корты других турниров серии «Большого шлема», почти на 10 тысяч зрительских кресел.

Арена Артура Эша выглядит так, будто ей нет конца. Однажды я подошел к верхней части трибун и посмотрел вниз. Ощущение, что вы играете в видеоигру, потому что корт кажется таким маленьким. Это просто невероятно. Грег Руседски финалист US Open-1997

Колоссальные размеры стадиона не препятствуют комфортному просмотру матчей — конструкция продумана так, что даже с самых верхних ярусов трибун можно увидеть мяч и разглядеть все действия теннисистов. Для дополнительного удобства зрителей и телетрансляций в 2005 году была изменена цветовая гамма покрытия — сам корт стал ярко-синим, а внешнее пространство осталось зеленого цвета.

Любопытно, что US Open — единственный в мире турнир, который проводился аж на трех разных покрытиях. До 1975 года играли на траве, затем три года — на зеленом грунте, а в 1978-м пришла очередь харда, на котором американский мейджор проводится и сейчас. Единcтвенный теннисист в истории, который становился чемпионом US Open на всех трех покрытиях, — американец Джимми Коннорс. Его соотечественница Крис Эверт брала титул на двух покрытиях — зеленом грунте и харде.

Самый инновационный турнир

Если углубиться в историю US Open, cтановится понятно, что турнир — самый инновационный среди всех мейджоров. В 1970-м году здесь впервые был сыгран тай-брейк. Его в течение трех последующих лет внедрили и на остальных турнирах серии «Большого шлема», но там, в отличие от US Open, тай-брейк не использовался в решающих партиях.

В 1975 году на US Open впервые в истории тенниса были сыграны матчи в вечернее время при искусственном освещении. Их еще называют ночными сессиями, и они до сих пор являются фишкой турнира в США. Отношения самих теннисистов к ночным сессиям разное — кто-то просит организаторов не ставить свои матчи на такое время, кто-то, наоборот, уверен, что в теннисе нет ничего более атмосферного.

Быть ​​американкой, играющей на Открытом чемпионате США, невероятно. Еще более невероятно проводить свои матчи на центральном корте в ночную сессию. Я думаю, что такой атмосферы нет ни на одном другом турнире серии «Большого шлема». Я думаю, что это пик теннисного пика. Слоан Стивенс чемпионка US Open-2017

В 2001 году впервые в истории турниров серии «Большого шлема» финал в женском разряде был назначен на телевизионный прайм-тайм. В том матче принимали участие сестры Уильямс, победу со счетом 6:2 6:4 одержала Винус. Но что самое важное, ту встречу по ТВ посмотрели 22,7 миллиона зрителей. Этот результат по-прежнему является рекордным для женских финалов турниров серии «Большого шлема» в истории.

Финал US Open-2001 между сестрами Уильямс | Источник: AP 2023