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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина сходила на дебютный матч Месси в MLS

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина посетила дебютный матч Лионеля Месси за «Интер Майами» в MLS, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

«Интер Майами» на выезде обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0). Один из мячей на 89-й минуте забил аргентинский форвард.

«Какая атмосфера! Спасибо за невероятный опыт», — написала Рыбакина в соцсетях.

Отметим, что Рыбакиной предстоит выступить на US Open в Нью-Йорке. Свой первый матч она проведет против украинки Марты Костюк. Теннисистки выйдут на корт в ночь на 29 августа — примерно в 00:30 по времени Астаны. Победительница противостояния в следующем круге сыграет с сильнейшей в паре Панна Удварди (Венгрия) — Айла Томлянович (Австралия).

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