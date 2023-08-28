Рыбакина сходила на дебютный матч Месси в MLS
Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина посетила дебютный матч Лионеля Месси за «Интер Майами» в MLS, сообщают Vesti.kz.
Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина посетила дебютный матч Лионеля Месси за «Интер Майами» в MLS, сообщают Vesti.kz.
«Интер Майами» на выезде обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0). Один из мячей на 89-й минуте забил аргентинский форвард.
«Какая атмосфера! Спасибо за невероятный опыт», — написала Рыбакина в соцсетях.
Отметим, что Рыбакиной предстоит выступить на US Open в Нью-Йорке. Свой первый матч она проведет против украинки Марты Костюк. Теннисистки выйдут на корт в ночь на 29 августа — примерно в 00:30 по времени Астаны. Победительница противостояния в следующем круге сыграет с сильнейшей в паре Панна Удварди (Венгрия) — Айла Томлянович (Австралия).