Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг US Open

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу американки, не получившей номера посева на турнире. Кудерметова выступала под 16-м номером. Во втором круге Пера сыграет с победительницей матча между Викторией Грунчаковой из Словакии и китаянкой Ван Сиюй.