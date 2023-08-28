Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг US Open
В первом круге российская теннисистка проиграла американке Бернарде Пере.
В первом круге российская теннисистка проиграла американке Бернарде Пере.
НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла американке Бернарде Пере в матче первого круга US Open — заключительного в сезоне турнира Большого шлема. Соревнования проходят в Нью-Йорке.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу американки, не получившей номера посева на турнире. Кудерметова выступала под 16-м номером. Во втором круге Пера сыграет с победительницей матча между Викторией Грунчаковой из Словакии и китаянкой Ван Сиюй.