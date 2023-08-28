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28 августа, источник: ТАСС

Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг US Open

В первом круге российская теннисистка проиграла американке Бернарде Пере.

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Источник: AFP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла американке Бернарде Пере в матче первого круга US Open — заключительного в сезоне турнира Большого шлема. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу американки, не получившей номера посева на турнире. Кудерметова выступала под 16-м номером. Во втором круге Пера сыграет с победительницей матча между Викторией Грунчаковой из Словакии и китаянкой Ван Сиюй.

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