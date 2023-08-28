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28 августа, источник: Спорт РИА Новости

Рыбакина вышла во второй круг US Open

Выступающая за Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Reuters

В матче первого раунда Рыбакина (4-й номер посева) переиграла украинку Марту Костюк со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

За выход в третий круг последнего в сезоне турнира Большого шлема Рыбакина поспорит с победительницей матча Панна Удварди (Венгрия) — Айла Томлянович (Австралия).

Другие результаты первого круга US Open:

Беатрис Хаддад-Майя (19) — Слоан Стивенс (США) — 6:2, 5:7, 6:4;

Кайя Йуван (Словения) — Элизабетта Кочаретто (Италия, 29) — 6:2, 7:5.

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