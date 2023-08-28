Рыбакина вышла во второй круг US Open
Выступающая за Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
Выступающая за Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
В матче первого раунда Рыбакина (4-й номер посева) переиграла украинку Марту Костюк со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
За выход в третий круг последнего в сезоне турнира Большого шлема Рыбакина поспорит с победительницей матча Панна Удварди (Венгрия) — Айла Томлянович (Австралия).
Другие результаты первого круга US Open:
Беатрис Хаддад-Майя (19) — Слоан Стивенс (США) — 6:2, 5:7, 6:4;
Кайя Йуван (Словения) — Элизабетта Кочаретто (Италия, 29) — 6:2, 7:5.