Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Рубин
Урал
21
Футбол. Кубок России
17:15
Факел
Оренбург
Футбол. Кубок России
19:30
Пари Нижний Новгород
Краснодар
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
Динамо
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
Мольде
Футбол. Еврокубки
22:00
Панатинаикос
Брага
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
21«Факел» погасил ЦСКА
10:35 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович не вышла во второй круг US Open

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление в одиночном разряде открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AFP 2023

В стартовом матче белоруска, занимающая 92-е место в мировом рейтинге, проиграла в двух партиях польской теннисистке Магде Линетт, у которой 24-я позиция, — 3:6, 1:6. В первом раунде парного разряда Александра Саснович и россиянка Екатерина Александрова сыграют с индонезийско-японским дуэтом Алдила Сутжиади / Мию Като.

Ранее Виктория Азаренко (18-й номер рейтинга WTA) в 1/64 финала одиночного разряда победила француженку Фиону Ферро (190) — 6:1, 6:2. Во втором раунде Азаренко встретится с китайской теннисисткой Чжу Линь (44).

В первом круге мужского одиночного разряда Илья Ивашко (103) уступил в пятисетовом поединке аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло (93) — 6:2, 7:6 (7:4), 3:6, 3:6, 3:6.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь