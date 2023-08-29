Александра Саснович не вышла во второй круг US Open
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление в одиночном разряде открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление в одиночном разряде открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом матче белоруска, занимающая 92-е место в мировом рейтинге, проиграла в двух партиях польской теннисистке Магде Линетт, у которой 24-я позиция, — 3:6, 1:6. В первом раунде парного разряда Александра Саснович и россиянка Екатерина Александрова сыграют с индонезийско-японским дуэтом Алдила Сутжиади / Мию Като.
Ранее Виктория Азаренко (18-й номер рейтинга WTA) в 1/64 финала одиночного разряда победила француженку Фиону Ферро (190) — 6:1, 6:2. Во втором раунде Азаренко встретится с китайской теннисисткой Чжу Линь (44).
В первом круге мужского одиночного разряда Илья Ивашко (103) уступил в пятисетовом поединке аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло (93) — 6:2, 7:6 (7:4), 3:6, 3:6, 3:6.