Александра Саснович не вышла во второй круг US Open

В стартовом матче белоруска, занимающая 92-е место в мировом рейтинге, проиграла в двух партиях польской теннисистке Магде Линетт, у которой 24-я позиция, — 3:6, 1:6. В первом раунде парного разряда Александра Саснович и россиянка Екатерина Александрова сыграют с индонезийско-японским дуэтом Алдила Сутжиади / Мию Като.