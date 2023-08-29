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19:57 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Самсонова вышла во второй круг US Open

Во вторник спортсменка в двух сетах обыграла американку Клэр Лью.

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Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова обыграла американскую теннисистку Клэр Лью в матче первого круга US Open. Встреча прошла в Нью-Йорке.

Матч закончился со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Самсоновой, получившей на турнире 14-й номер посева. Лью не получила номера посева. В следующем матче россиянка встретится с представительницей Германии Тамарой Корпач (без номера посева).

Самсоновой 24 года, она занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является победительницей четырех турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Лью 23 года, она располагается на 69-м месте мирового рейтинга, на ее счету нет титулов WTA. На турнирах Большого шлема американка не проходила далее второго круга. В 2017 году она выиграла юниорский Уимблдон.

Матчи US Open проходят на покрытии «хард», соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

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