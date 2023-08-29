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20:44 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Медведев одержал разгромную победу в матче первого круга US Open

Россиянин отдал венгру Аттиле Балашу два гейма.

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Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл венгра Аттилу Балаша в матче первого круга US Open. Встреча прошла в Нью-Йорке.

Матч продлился 1 час 16 минут и закончился со счетом 6:1, 6:1, 6:0 в пользу Медведева, посеянного на турнире под третьим номером. Балаш не получил номера посева. В следующем матче россиянин сыграет с победителем матча между австралийцами Максом Пёрселлом и Кристофером О’Коннеллом (оба — без номера посева).

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open — 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Матчи US Open проходят на покрытии «хард», соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир также выигрывали Марат Сафин (2000).

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