Теннисист Медведев одержал разгромную победу в матче первого круга US Open

Матч продлился 1 час 16 минут и закончился со счетом 6:1, 6:1, 6:0 в пользу Медведева, посеянного на турнире под третьим номером. Балаш не получил номера посева. В следующем матче россиянин сыграет с победителем матча между австралийцами Максом Пёрселлом и Кристофером О’Коннеллом (оба — без номера посева).

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open — 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.