Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата США
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.
В матче первого круга Александрова, получившая 22-й номер посева, переиграла финалистку US Open 2021 года канадку Лейлу Фернандес со счетом 7:6 (7:4), 5:7, 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 3 минуты.
Во втором круге соперницей 28-летней Александровой будет победительница встречи между украинкой Лесей Цуренко и Эльзой Жакмо из Франции.
В других матчах тунисская теннисистка Онс Жабер (5-й номер посева) обыграла Камилу Осорио из Колумбии со счетом 7:5, 7:6 (7:4), а чешка Мария Боузкова (31) оказалась сильнее американки Эшлин Крюгер — 7:5, 6:4.