Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата США

В матче первого круга Александрова, получившая 22-й номер посева, переиграла финалистку US Open 2021 года канадку Лейлу Фернандес со счетом 7:6 (7:4), 5:7, 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 3 минуты.

Во втором круге соперницей 28-летней Александровой будет победительница встречи между украинкой Лесей Цуренко и Эльзой Жакмо из Франции.