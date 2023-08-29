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21:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата США

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: AP 2023

В матче первого круга Александрова, получившая 22-й номер посева, переиграла финалистку US Open 2021 года канадку Лейлу Фернандес со счетом 7:6 (7:4), 5:7, 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 3 минуты.

Во втором круге соперницей 28-летней Александровой будет победительница встречи между украинкой Лесей Цуренко и Эльзой Жакмо из Франции.

В других матчах тунисская теннисистка Онс Жабер (5-й номер посева) обыграла Камилу Осорио из Колумбии со счетом 7:5, 7:6 (7:4), а чешка Мария Боузкова (31) оказалась сильнее американки Эшлин Крюгер — 7:5, 6:4.

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