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00:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Касаткина одержала волевую победу над Паркс на старте US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США.

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Источник: Reuters

В матче первого раунда US Open 13-я сеяная Касаткина одержала волевую победу над представительницей США Алисией Паркс со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. Паркс выполнила четыре эйса, десять раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

За выход в третий круг US Open Касаткина сыграет с победительницей матча между румынкой Аной Богдан и представительницей США Софьей Кенин.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал 28 августа и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира теннисистка из Польши Ига Свёнтек.

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