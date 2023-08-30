Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл французского теннисиста Артюра Казо в матче первого круга US Open. Встреча прошла в Нью-Йорке.

Матч закончился со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Рублева, посеянного на турнире под восьмым номером. Казо попал в основную сетку как лаки-лузер. Изначально россиянин должен был сыграть с финном Эмилем Руусувуори (без номера посева), но тот снялся с соревнований в день матча. В следующем круге Рублев сыграет с победителем встречи между французом Гаэлем Монфисом (без номера посева) и японцем Таро Даниэлем, попавшим в основную сетку через квалификацию.

Рублев прервал серию из трех поражений, победа над Казо стала для него первой на «харде» во второй части текущего сезона.

Рублеву 25 лет, он является восьмой ракеткой мира. На его счет 14 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема лучшим результатом теннисиста является выход в четвертьфинал, он доходил до этой стадии соревнований восемь раз. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

US Open проходит на покрытии «хард» и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).