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06:43 (мск), источник: RT на русском

Павлюченкова сыграет со Свитолиной во втором круге US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США — 2023.

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Источник: Reuters

На старте соревнований россиянка одержала победу над американкой Фионой Кроули со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты.

Таким образом, Павлюченкова в следующем раунде сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Ранее сообщалось, что Анна Блинкова в двух сетах проиграла Джоди Бёррэдж на старте US Open.

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