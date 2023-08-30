Павлюченкова сыграет со Свитолиной во втором круге US Open

На старте соревнований россиянка одержала победу над американкой Фионой Кроули со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты.

Таким образом, Павлюченкова в следующем раунде сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Ранее сообщалось, что Анна Блинкова в двух сетах проиграла Джоди Бёррэдж на старте US Open.