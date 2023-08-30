Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг US Open

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла американке Коко Гауфф в матче второго круга US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу американской теннисистки, посеянной на турнире под шестым номером.

Андреевой 16 лет, она занимает 63-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Россиянка принимает участие в третьем турнире Большого шлема на взрослом уровне — ранее она дошла до третьего круга Roland Garros, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.

19-летняя Гауфф занимает 6-е место в мировом рейтинге. Спортсменка выиграла пять титулов на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. В 2022 году американка дошла до финала Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема.