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20:35 (мск), источник: ТАСС

Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг US Open

Во втором круге она проиграла американке Коко Гауфф.

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Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла американке Коко Гауфф в матче второго круга US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу американской теннисистки, посеянной на турнире под шестым номером.

Андреевой 16 лет, она занимает 63-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Россиянка принимает участие в третьем турнире Большого шлема на взрослом уровне — ранее она дошла до третьего круга Roland Garros, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.

19-летняя Гауфф занимает 6-е место в мировом рейтинге. Спортсменка выиграла пять титулов на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. В 2022 году американка дошла до финала Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема.

US Open является последним в календаре сезона турниром Большого шлема, соревнования проходят на покрытии «хард». Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

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