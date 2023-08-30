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30 августа, источник: Спорт РИА Новости

Анна Калинская вылетела с US Open

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская завершила выступление в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке.

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Источник: РИА "Новости"

В матче второго круга последнего в сезоне турнира Большого шлема Калинская проиграла румынке Соране Кырсте (30-й номер посева) со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

За выход в четвертый круг US Open Кырстя поспорит с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана (4) и австралийкой Айлой Томлянович.

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