Анна Калинская вылетела с US Open
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская завершила выступление в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке.
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская завершила выступление в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке.
В матче второго круга последнего в сезоне турнира Большого шлема Калинская проиграла румынке Соране Кырсте (30-й номер посева) со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.
За выход в четвертый круг US Open Кырстя поспорит с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана (4) и австралийкой Айлой Томлянович.