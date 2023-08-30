Анна Калинская вылетела с US Open

В матче второго круга последнего в сезоне турнира Большого шлема Калинская проиграла румынке Соране Кырсте (30-й номер посева) со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

За выход в четвертый круг US Open Кырстя поспорит с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана (4) и австралийкой Айлой Томлянович.