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30 августа, источник: ТАСС

Карацев вышел в третий круг US Open

Россиянин во втором круге обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну в четырех сетах.

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Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Россиянин Аслан Карацев обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну в матче второго круга US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Карацева. В первом круге Карбальес Баэна обыграл четвертого сеяного датчанина Хольгера Руне. Карацев в третьем круге сыграет с победителем матча между американцем Беном Шелтоном и австрийцем Домиником Тимом.

Карацеву 29 лет, он занимает 77-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Карбальесу Баэне 30 лет, он занимает 63-е место в мировом рейтинге. Испанец выиграл два турнира под эгидой ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Roland Garros в 2020 году.

Матчи US Open проходят на покрытии «хард», соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Среди россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).

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