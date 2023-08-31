Елена Рыбакина без борьбы вышла в 3-й круг US Open — 2023

Во втором раунде US Open Рыбакина должна была сразиться с прошлогодней четвертьфиналисткой турнира, представительницей Австралии Айлой Томлянович, однако соперница казахстанки снялась с соревнований.

Следующей соперницей Рыбакиной в Нью-Йорке станет 33-летняя представительница Румынии Сорана Кырстя (30). Напомним, в первом круге американского мэйджора Елена разгромила представительницу Украины Марту Костюк со счётом 6:2, 6:1.