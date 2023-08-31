Российская теннисистка Самсонова вышла в третий круг US Open

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова обыграла теннисистку из Германии Тамару Корпач в матче второго круга US Open. Встреча прошла в Нью-Йорке.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Самсоновой, выступающей на турнире под 14-м номером. Корпач не получила номера посева. В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча между американкой Мэдисон Киз (17-й номер посева) и бельгийкой Яниной Викмайер, попавшей в основную сетку турнира как лаки-лузер.

Самсоновой 24 года, она занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является обладательницей четырех титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Корпач 28 лет, она располагается на 75-й позиции мирового рейтинга, на ее счету нет побед под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила далее второго круга.