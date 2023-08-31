Арина Соболенко без проблем вышла в 3-й круг Открытого чемпионата США — 2023

В матче второго круга Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 96-ю ракетку мира, представительницу Великобритании Джоди Бёррэдж. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 16 минут. Соболенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бёррэдж один эйс, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.