Арина Соболенко без проблем вышла в 3-й круг Открытого чемпионата США — 2023
Чемпионка Australian Open — 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко без проблем вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2023.
Чемпионка Australian Open — 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко без проблем вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2023.
В матче второго круга Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 96-ю ракетку мира, представительницу Великобритании Джоди Бёррэдж. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 16 минут. Соболенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бёррэдж один эйс, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.
За выход в ⅛ финала US Open Соболенко сразится с 62-й ракеткой мира, 22-летней француженкой Кларой Бюрель, которая ранее обыграла экс первую ракетку мира, чешку Каролину Плишкову.