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31 августа, источник: Чемпионат.com

Александрова разгромила украинку Цуренко во 2-м круге US Open — 2023

20-я ракетка мира, 28-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно вышла в третий круг US Open — 2023.

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Источник: AP 2023

В матче второго круга Александрова (22) со счётом 6:1, 6:3 разгромила представительницу Украины 46-ю ракетку мира, украинку Лесю Цуренко. Встреча теннисисток продлилась 59 минут. Александрова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Цуренко ни одного эйса, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Александровой на US Open станет победительница матча Мартина Тревизан (Италия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 9).

Отметим, что на прошлом US Open Александрова не смогла преодолеть второй круг соревнований, проиграв в трёх сетах американке Лорен Дэвис.

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