Александрова разгромила украинку Цуренко во 2-м круге US Open — 2023

В матче второго круга Александрова (22) со счётом 6:1, 6:3 разгромила представительницу Украины 46-ю ракетку мира, украинку Лесю Цуренко. Встреча теннисисток продлилась 59 минут. Александрова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Цуренко ни одного эйса, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.