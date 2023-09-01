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11:35 (мск), источник: Vesti.kz

Вторая ракетка Казахстана вылетела с US Open

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева провела второй матч за два дня на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Накануне теннисистка стартовала в одиночном разряде, где проиграла Мартине Тревизан из Италии. Теперь же она выступила в паре, где также не смогла преодолеть барьер первого круга.

В дуэте с британкой Кэти Бултер Путинцева проиграла тандему У Фан Сянь (Тайвань)/ Чжу Линь (Китай) со счетом 3:6, 3:6 и завершила выступление на турнире.

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