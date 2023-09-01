«Сделаю все возможное, чтобы осуществить эту мечту». Соболенко — о борьбе со Швентек за звание первой ракетки мира

У лидирующей польки 9955 очков, тогда как у идущей второй Соболенко — 8746. Швентек необходимо защитить титул и 2000 очков, белоруске — 780 за выход в полуфинал.

«Прежде всего, это просто шанс. Для меня это будет очень много значить. Это одна из целей и одна из мечтаний.



Я сделаю все возможное, чтобы осуществить эту мечту», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.