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11:09 (мск), источник: Sport24

«Сделаю все возможное, чтобы осуществить эту мечту». Соболенко — о борьбе со Швентек за звание первой ракетки мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о борьбе с представительницей Польши Игой Швентек за звание первой ракетки мира.

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Источник: Reuters

У лидирующей польки 9955 очков, тогда как у идущей второй Соболенко — 8746. Швентек необходимо защитить титул и 2000 очков, белоруске — 780 за выход в полуфинал.

Если Швентек защитит титул, то гарантированно останется на первой строчке. Соболенко необходимо повторит результат польки или выступить лучше.

«Прежде всего, это просто шанс. Для меня это будет очень много значить. Это одна из целей и одна из мечтаний.

Я сделаю все возможное, чтобы осуществить эту мечту», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

Соболенко в 3-м круге US Open встретится с француженкой Кларой Бюрель. Соперницей Швентек будет словенка Кайя Йуван.

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