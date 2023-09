«Вы тупые, что ли?» Зачем Медведев повторяет легендарный стендап про американцев?

Вместо этого две зрительницы в одежде цветов российского флага продолжали шуметь, а потом еще и отправились за пивом, не успев вернуться к тому моменту, когда Даниил взялся подавать. Их хождения сбили Медведева. Он в гневе покрутил пальцем у виска и крикнул нарушительницам по-английски: «Can you shut up? Are you stupid or what? Stupid or what? Low IQ?» (англ. Вы можете заткнуться? Вы тупые или как? Тупые, что ли? Низкий IQ?). Пристыженные фанатки притихли, но одна из них, продолжая держать в руке бокал пива, послала Даниилу воздушный поцелуй.