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1 сентября, источник: ТАСС

Карацев не смог выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису

Россиянин уступил в четырех сетах американцу Бену Шелтону.

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Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Россиянин Аслан Карацев проиграл американцу Бену Шелтону в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:2, 6:0 в пользу Шелтона. В четвертом круге он сыграет со своим соотечественником 14-й ракеткой мира Томми Полом.

После вылета Карацева в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате США борьбу продолжают два россиянина. 2 сентября занимающий третье место в мировом рейтинге Даниил Медведев в матче третьего круга сыграет с аргентинцем Себастьяном Баесом. Андрей Рублев встретится с французом Артуром Риндеркнехом.

Карацеву 29 лет, он занимает 77-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Шелтону 20 лет. Американец занимает 47-е место в мировом рейтинге. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

Матчи Открытого чемпионата США проходят на покрытии «хард», соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Среди россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).

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