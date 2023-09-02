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11:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Заколдованный «Шлем»? Рыбакина опять сенсационно вылетела с US Open

Чемпионка Уимблдона 2022 года ни разу не проходила дальше третьего раунда в Нью-Йорке.

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Источник: Reuters

Открытый чемпионат США продолжает оставаться единственным турниром «Большого шлема», где бывшая российская, а ныне казахстанская теннисистка, уроженка Москвы Елена Рыбакина никогда не преодолевала барьер третьего раунда. На этом турнире Рыбакина была полна решимости переписать личную историю взаимоотношений с US Open. Увы, не в этот раз. Мечты о покорении Нью-Йорка придётся отложить как минимум до следующего года.

В прежние годы ранние вылеты Рыбакиной, откровенно говоря, не были удивительными событиями. Но сейчас Елена не просто входит в элиту мирового женского тенниса, а занимает место где-то неподалёку от её вершины. Елена, чемпионка Уимблдона 2022 года, сейчас четвёртая ракетка мира, и этим всё сказано. И поэтому её поражение от такой теннисистки, как 30-й номер рейтинга WTA Сорана Кырстя, можно охарактеризовать одним словом: сенсация!

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Кырсте уже 33 года. Когда-то давно она подавала большие надежды, но её карьера по большому счёту так и не сложилась: всего два титула на уровне WTA. Нет, выиграть US Open может в том числе и Кырстя. Но о серийных успехах речи уже нет. Тем не менее это не помешало румынке выиграть отчётный матч. В первом сете Соране хватило единственного брейка. В четвёртом гейме она с третьего брейк-пойнта взяла подачу соперницы. У Рыбакиной же за всю партию не было ни одного шанса взять чужую подачу, и сет закончился со счётом 6:3 в пользу Кырсти. Елена довольно много ошибалась, ну и подача не всегда помогала ей.

Вторая партия проходила в напряжённой борьбе — за счёт того, что Рыбакиной удалось прибавить. На старте сета соперницы обменялись брейками, а в его середине представительница Казахстана за один гейм растеряла целых четыре брейк-пойнта — 3:3. При счёте 6:5 в свою пользу Елена упустила два сетбола на приёме, и поэтому пришлось играть тай-брейк. Рыбакина здорово начала (4:0), затем растеряла весь отрыв (4:4), при 6:4 упустила ещё два сетбола, но всё-таки дожала соперницу — 8:6.

Однако в решающем сете Кырстя доказала, что в этот день она сильнее. Она повела 4:1, следующие два гейма остались за Рыбакиной, но, подавая, Елена не смогла сравнять счёт — 5:3 в пользу соперницы. В девятом гейме уже сама Сорана не смогла подать на матч, зато потом реализовала первый же матчбол на приёме (у Елены была двойная ошибка) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:4 за 2 часа 49 минут. Таким образом, в последней партии теннисистки сделали по три брейка.

За весь матч Рыбакина собрала всего три эйса — очень мало, учитывая её главное оружие. И невынужденных ошибок у неё оказалось 55 против 30 виннерсов. Кырстя же впервые в карьере вышла в четвёртый круг US Open. На этой стадии она сразится с олимпийской чемпионкой из Швейцарии Белиндой Бенчич (15).

Открытый чемпионат США в Нью-Йорке завершится 10 сентября.

Александр Насонов

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