Соболенко в двух сетах разгромила Бюрель и вышла в четвёртый круг US Open

Спортсменка в двух сетах разгромила 62-ю ракетку мира из Франции Клару Бюрель. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За это время Арина Соболенко выполнила один эйс, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. На счету Клары Бюрель в этой встрече — две подачи навылет и пять двойных ошибок.