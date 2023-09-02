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19:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко в двух сетах разгромила Бюрель и вышла в четвёртый круг US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, без проблем вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

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Источник: AP 2023

Спортсменка в двух сетах разгромила 62-ю ракетку мира из Франции Клару Бюрель. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За это время Арина Соболенко выполнила один эйс, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. На счету Клары Бюрель в этой встрече — две подачи навылет и пять двойных ошибок.

Далее Арина Соболенко встретится либо с россиянкой Дарьей Касаткиной, 14-й ракеткой мира, либо с бельгийкой Гретье Миннен, 97-й ракеткой мира и квалифаером турнира. Соперница белорусской теннисистки определится сегодня, второго сентября, вечером.

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