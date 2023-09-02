Россиянка Самсонова проиграла американке в третьем круге US Open
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
В матче третьего раунда последнего в сезоне турнира Большого шлема Самсонова (14-й номер посева) проиграла американке Мэдисон Киз (17) со счетом 7:5, 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. По ходу матча российская теннисистка дважды брала медицинский тайм-аут.
В ⅛ финала US Open Киз сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой (3) и украинкой Элиной Свитолиной (26).