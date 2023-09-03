Рублев обыграл Риндеркнеша и вышел в четвертый раунд US Open
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев обыграл француза Артура Риндеркнеша в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в НЬю-Йорке.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев обыграл француза Артура Риндеркнеша в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в НЬю-Йорке.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут.
В четвертом круге последнего в сезоне турнира Большого шлема Рублев (8-й номер посева) встретится с представителем Великобритании Джеком Дрейпером.