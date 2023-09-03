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00:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев обыграл Риндеркнеша и вышел в четвертый раунд US Open

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев обыграл француза Артура Риндеркнеша в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в НЬю-Йорке.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут.

В четвертом круге последнего в сезоне турнира Большого шлема Рублев (8-й номер посева) встретится с представителем Великобритании Джеком Дрейпером.

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