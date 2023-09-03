Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл аргентинца Себастьяна Баэса и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу российского теннисиста, имеющего на турнире третий номер посева. Баэс не был в числе сеяных игроков. В следующем круге Медведеву предстоит сыграть с австралийцем Алексом де Минауром (13-й номер посева).

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету россиянина 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open — 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Баэсу 22 года, он располагается на 32-й строчке мирового рейтинга. На счету аргентинца 4 титула ATP. Выход в третий раунд текущего US Open стал лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема.

Матчи US Open проходят на покрытии «хард», соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является действующая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).

Другие матчи.

Матч Медведева и Баэса стал заключительным в третьем круге US Open. На этой стадии соревновались еще два российских теннисиста: Аслан Карацев 1 сентября уступил американцу Бену Шелтону, а Андрей Рублев 2 сентября обыграл француза Артура Риндеркнеха. В четвертом круге Рублев встретится с британцем Джеком Дрейпером.

В случае побед в следующем раунде Медведев и Рублев встретятся в четвертьфинале. Теннисисты дважды встречались на этой стадии турниров Большого шлема (US Open — 2020 и Открытый чемпионат Австралии — 2021). Оба раза Медведев выигрывал в трех сетах.