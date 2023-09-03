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21:39 (мск), источник: Чемпионат.com

14-летняя российская теннисистка Ефремова сменила спортивное гражданство на французское

14-летняя российская теннисистка Ксения Ефремова сменила спортивное гражданство на французское.

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Источник: MOURATOGLOU.COM

Об этом свидетельствует её профиль на официальном сайте ITF, там напротив её имени сегодня, 3 сентября, появился французский флаг.

Отметим, что Ефремова с девяти лет тренируется в академии бывшего тренера легендарной Серены Уильямс Патрика Муратоглу во Франции. «Ксения — невероятная спортсменка. Вы заметите это, даже если просто заглянете в её социальные сети. Она может сесть на шпагат, она может танцевать, она может делать всё что угодно. Она очень хорошо двигается. Она, вероятно, будет высокой, потому что её мама очень высокая. Её техника чрезвычайно чиста. Она агрессивна. Ей присущ большой соревновательный дух», — ранее описывал Муратоглу Ефремову.

На 28 августа Ефремова занимает 154-е место в мировом юниорском рейтинге ITF.

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