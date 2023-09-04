Шарапова обличила сексизм в теннисе. Мужчины и женщины правда неравны?

В XXI веке тема равенства и разнообразия однозначно стала модным трендом. Уже не так и сподручно называть приход в Америку европейцев открытием, скорее завоеванием — ведь как можно открыть землю, на которой есть коренное население? Появляются первые темнокожие гонщики, а Голливуд вводит негласные квоты на представительство различных сообществ в фильмах. Иногда эти меры отдают неадекватностью, но, с другой стороны, они позволяют выводить пещерные идеи за пределы окна Овертона. Тема взаимоотношения полов, особенно в спорте, — одна из самых животрепещущих. И вот по ней решила высказаться Мария Шарапова. И конечно, есть с чем и о чем поспорить.

Что сказала Мария?

Шарапова выступила на ежегодной конференции Unmatched, организованной Федерацией тенниса Канады и посвященной гендерному (не)равенству в спорте.

Суть выступления Шараповой укладывается в эти два абзаца:

— Да, 15−20% женского тура равны с мужчинами. Но где остальные 80%? Они даже близко не равны. К сожалению, эти турниры не имеют самых дорогих медиаправ, они не привлекают тысяч зрителей, поэтому вопрос равенства даже не поднимается, потому что на международном уровне не так много людей знает о существовании этих турниров.

Если вы посещаете какой либо вид спорта — допустим, теннис, вечернюю сессию US Open — и в 19.00 начинаются женские матчи, а затем мужские, то приходите в 18.55 и будьте там к первому розыгрышу. Не надо приходить в середине матча, чтобы посмотреть только на мужчин. Приходите ради женщин, — сказала Шарапова.

А после продемонстрированного ролика, в котором теннисисты-мужчины призывали к равенству, она добавила: «Как мы все знаем, действия сильнее слов, так что стоит прислушаться».

Мария Шарапова на трибуне US Open

Проблема существует?

То, что на мужских и женских турнирах иногда разные призовые, правда. Хотя в последние годы разница стала сокращаться. Так, на турнирах «Большого шлема» бонусы уравнены, то же самое в большинстве случаев турниров категории 1000. Однако есть и другие примеры. Например, Italian Open 2023 года. Победителю среди мужчин (нашему Даниилу Медведеву) заплатили 1,1 миллиона евро, а Елене Рыбакиной (нашей, но казахстанке) около 520 тысяч. WTA, организация, отвечающая за женский тур, объявила, что равенства планируется достигнуть к 2033 году. US Open платит одинаковые призовые аж с 1973 года.

Вопрос — из-за чего это происходит и не является ли уравниловка искусственной. New York Times пишет, что теннисистки получают хуже расписание и менее значимые корты на турнирах, где также соревнуются мужчины, а иногда даже менее престижные гостиницы.

Но разница в финансовом обеспечении может объясняться, и довольно просто — ты заработал то, на что ты наработал. Этого подхода придерживалась и экс первая ракетка мира Амели Моресмо, когда в прошлом году в роли директора «Ролан Гаррос» делала расписание, отдавая лучшие слоты и корты мужчинам. Позже она заявила, что мужские игры «более привлекательны». Пришлось, правда, извиниться, но факт остается фактом. Мужской теннис действительно привлекает больше внимания и спонсоров.

Наверное, в людях остается еще что-то генетическое, говорящее на подсознательном уровне, что физическая активность — традиционно мужское дело. Это можно проверить простым тестом — можете сами сравнить, сколько вы знаете футболистов и футболисток, хоккеистов и хоккеисток, да даже теннисистов и теннисисток. В НБА платят в десятки раз бОльшие деньги, чем в женской баскетбольной ассоциации, и это не вызывает недоумения. Money.co.uk проводил исследование гендерного неравенства в спорте и установил, что в теннисе разница в оплате труда составляет 34% — но это самая незначительная разница среди всех видов спорта.

И наверное, странно требовать полного равенства, но при этом призывать людей приходить к первому розыгрышу у женщин. Если зритель голосует ногами и мужчины собирают полные трибуны — наверное, они заслужили и бОльшую оплату. Мы в «СЭ» видим ту же тенденцию по вашим кликам на статьи — мужчины собирают больше, вероятно из-за своих успехов. В фигурном катании, к примеру, наоборот — все внимание уходит женщинам. Кстати, не является ли сексизмом отсутствие на Олимпиаде мужского синхронного плавания и художественной гимнастики?

Объяснение есть

При этом в мужском теннисе сейчас блистают Новак Джокович, Карлос Алькарас, только ушли Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. В женском теннисе схожих по масштабу личностей нет. И это лишний раз подтверждается тем, что во времена подъема Серены Уильямс и, кстати, самой Шараповой внимание СМИ к женскому теннису стало значительно расти.

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Именно на эпоху Уильямс пришелся финансовый расцвет женского тенниса, когда призовые стали резко догонять мужские. Правда заключается и в том, что WTA дает меньше рейтинговых очков за одинаковые турниры и у мужчин, и у женщин, кроме того, часта ситуация, когда в мужской сетке играют все фавориты, а лидеры-женщины снимаются. Где здесь курица (надеемся, эта поговорка не сексистская), где яйцо — уже вряд ли установишь.

Конечно, на бытовом уровне сексизм все еще процветает во многих странах мира. Это ненормально, что в Саудовской Аравии последние десятилетия женщинам запрещалось управлять машиной (причем до 1979-го все было разрешено). И в нашей стране клише вроде «место женщины у плиты» предостаточно. Наверное, отношение к плите, как и к тому, кто платит в ресторане, должно быть индивидуальным. Наверное, действительно правильно работать над равными возможностями у мужчин и у женщин. Но и в погоню за всеобщим уравниванием это превращаться не должно.