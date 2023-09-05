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10:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Есть русский четвертьфинал в США! Медведев с ингалятором прошел Де Минаура

Даниил уложился в три часа на 30-градусной жаре.

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Источник: Reuters

US Open. ⅛ финала

Мужчины
Даниил Медведев (Россия, 3) — Алекс Де Минаур (Австралия, 13) — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Женщины
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Дарья Касаткина (Россия, 13) — 6:1, 6:3.

Ключей для этого матча было два или даже два с половиной. Первый, который актуален почти для всех поединков на быстром харде — подача. Оба соперники обязаны были попадать первую подачу, если не хотели проблем с брейк-поинтами. Тем более, у Де Минаура она стала весьма опасна. Второй — умение в долгих разменах найти возможность для атаки. Австралиец это делал через укороченные и провокацию игры у сетки, Медведев — через точные удары по углам. Ну и третий, тот, который половинка, производное — психологическая устойчивость. Когда у тебя идет игра, она есть сама собой. Но умение выстоять в игре на удержание и рискнуть вовремя, а затем в случае ошибки не попасть в тильт на самом деле last but not the least (последнее, но не менее важное), как говорят в Нью-Йорке.

Источник: Reuters

Алекс де Минаур и Даниил Медведев

Провал и проблемы с дыханием

Первые геймы проходили именно по рисунку, описанному в первом абзаце. Де Минаур регулярно выводил Даню к сетке, где тот проявлял пассивность и неуверенность в себе. Дело сразу даже дошло до брейк-поинта, но россиянин спасся. На этом моменте стало слышно, как много на трибунах русских людей. Значительная часть трибун явно болела за андердога — а может, и памятуя отношения Даниила с болельщиками в Америке. На стартовом представлении даже долетело улюлюканье, а Медведев показывал на себя, дразня трибуны. Но вообще игра этим вечером не напоминала предыдущую, и взаимодействие с фанатами свелось к паре мелких эпизодов, связанных с криками на русском.

Зато уже в третьем гейме Медведев пожаловался судье на трудности с дыханием и попросил ингалятор. Его пообещали принести к пятому, и к этой отсечке Медведев уже проиграл свою подачу. Собственно, причины тревожиться перед матчем с 13-м сеяным были — Алекс только что обыграл Даниила в Торонто, и предыдущий матч также забрал. Ингалятор принесли, и Даниилу даже разрешили в него подышать.

Чем дальше в сет, тем быстрее таяла надежда на то, что Даниил просто долго запрягает. Ошибки становились очевиднее, как и выбор наименьшего пути сопротивления в ударах — по центру, без изысков. Как-то неэлитно. К концу первого сета появилось стойкое желание переключиться на матч Касаткиной и Соболенко — хотя там шансов на победу россиянки вообще не давали.

Источник: Reuters

Переворот

После перерыва и оплеухи в виде 2:6 Медведев вернулся обозленным. И в первом же розыгрыше сета вышел к сетке, обозначив намерение на перелом. Через пару геймов взял розыгрыш после твиннера и поднял зал. А затем пошли и брейк-поинты. Действительно медленно игра стала уходить из рук безэмоционального австралийца. Медведев стал принимать глубоко — это тоже сработало, работал под бэкхенд, стал разнообразнее в ударах, больше стало кроссов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но упорный Алекс держал свои геймы. Даниилу удалось реализовать только седьмой брейк-поинт — и по стечению обстоятельств он оказался сетболом, 6:4.

А вот дальше Де Минаур поплыл и плыл до самого родного Сиднея. Медведев после матча сказал, что ключевым фактором переворота стала подача — и она действительно пошла, лишая соперника разнообразия. Да и физически представитель Зеленого континента явно подсел — он, конечно, не позеленел, но проверял колени, а статистика утверждала, что и бегал больше. Плюс жара и влажность после заката особо не спали.

Два оставшихся сета Медведев взял в одну калитку. Де Минаур пытался кричать, подбадривать себя, сходил в душ в перерыве, стали громче его болельщики-пивозавры, явно принявшие на грудь. Но Медведеву сложнее было быстро переодеться в новое поло и сорвать все наклейки, чем выигрывать геймы. Несколько раз ему удались классные переводы по линии из тяжелых ситуаций, и на сеточном фронте обстановка также выправилась.

Русский четвертьфинал с перспективой Алькараса

В итоге Медведев выиграл за 2 часа 40 минут. Очень к месту, так как в среду ожидается еще более тяжелый матч с другом и крестным отцом дочери Андреем Рублевым. «Будет очень тяжело. Сегодня в какой-то момент я подумал, что не доиграю из-за жары, но потом увидел, что Алекс тоже подсел», — сказал в интервью на корте новоиспеченный четвертьфиналист. И добавил, что большую роль в игре будет играть везение — кто будет лучше себя чувствовать в конкретную среду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа Медведева означает, что в полуфинале точно сыграет представитель России. Вероятно — против Карлоса Алькараса. И тут надо пожелать всяческих успехов Яннику Синнеру — чтобы итальянец забрал у испанца побольше сил и средств.

А из женской части сетки в ⅛ финала ожидаемо выбыла последняя россиянка Дарья Касаткина. Против Арины Соболенко все получилось в одну калитку. Сейчас белоруска действует как настоящая первая ракетка мира — против ее мышц и мощных ударов Даша смогла выставить только редкие обводки и точные попадания в линии. 6:1, 6:3, и это Касаткина еще трижды забирала чужую подачу.

Таким образом, единственной девушкой-россиянкой на US Open остается без двух дней 39-летняя Вера Звонарева, которая в среду сыграет четвертьфинал парного разряда. Ей с немкой Лаурой Зигемунд будут противостоять другая белоруска Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Аддад Майя.

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