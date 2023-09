Есть русский четвертьфинал в США! Медведев с ингалятором прошел Де Минаура

Ключей для этого матча было два или даже два с половиной. Первый, который актуален почти для всех поединков на быстром харде — подача. Оба соперники обязаны были попадать первую подачу, если не хотели проблем с брейк-поинтами. Тем более, у Де Минаура она стала весьма опасна. Второй — умение в долгих разменах найти возможность для атаки. Австралиец это делал через укороченные и провокацию игры у сетки, Медведев — через точные удары по углам. Ну и третий, тот, который половинка, производное — психологическая устойчивость. Когда у тебя идет игра, она есть сама собой. Но умение выстоять в игре на удержание и рискнуть вовремя, а затем в случае ошибки не попасть в тильт на самом деле last but not the least (последнее, но не менее важное), как говорят в Нью-Йорке.