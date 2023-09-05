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5 сентября, источник: Чемпионат.com

Новак Джокович вышел в полуфинал US Open, обыграв Тейлора Фритца

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США.

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Источник: AFP 2023

В матче ¼ финала US Open второй сеяный Джокович нанёс поражение девятой ракетке соревнований представителю США Тейлору Фритцу со счётом 6:1, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

За выход в финал Открытого чемпионата США Джокович сыграет с победителем четвертьфинала между десятым сеяным американцем Фрэнсисом Тиафо и его соотечественником Беном Шелтоном.

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