Новак Джокович вышел в полуфинал US Open, обыграв Тейлора Фритца

В матче ¼ финала US Open второй сеяный Джокович нанёс поражение девятой ракетке соревнований представителю США Тейлору Фритцу со счётом 6:1, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

За выход в финал Открытого чемпионата США Джокович сыграет с победителем четвертьфинала между десятым сеяным американцем Фрэнсисом Тиафо и его соотечественником Беном Шелтоном.