Новак Джокович вышел в полуфинал US Open, обыграв Тейлора Фритца
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США.
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США.
В матче ¼ финала US Open второй сеяный Джокович нанёс поражение девятой ракетке соревнований представителю США Тейлору Фритцу со счётом 6:1, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.
За выход в финал Открытого чемпионата США Джокович сыграет с победителем четвертьфинала между десятым сеяным американцем Фрэнсисом Тиафо и его соотечественником Беном Шелтоном.